PIDEN JUSTICIA POR JEHICO

Denuncian que un vecino mató a un perro en Florida y convocan movilización contra el maltrato animal

"Yo estaba en el patio cuando pasó y escuché clarito que salió de ahí el sonido del disparo", dijo la dueña del animal.

perro-que-mataron-en-florida

Una mujer denunció que su vecino mató a su perro en Florida. La dueña del animal afirma que el hombre lo hirió con una chumbera porque le molestaban los ladridos. Junto a sus familiares, amigos y otros vecinos convocan una movilización para este jueves.

La Policía investiga el caso, que fue derivado a Fiscalía.

Lilián Santos aseguró que sus perros no salen a la calle y que el problema con el vecino era cuando el animal estaba en el corredor. "Pasaba un perro en la calle y él les ladraba. Salía y empezaba a gritar o tiraba ondas", relató sobre la reacción del vecino previo a matar al animal.

Foto: Myriam,  vecina del lugar
Policías de la Republicana y vecinos rescataron a un perro que había caído en el arroyo Miguelete

"Yo estaba en el patio cuando pasó y escuché clarito que salió de ahí el sonido del disparo y al perro le dio solo tiempo de volver por el pasillo hacia adentro, hacia el patio, fue hacia el fondo, donde estaba su cucha, volvió a salir de ahí, se metió adentro de la casa y abajo de la cama de mi hijo y ahí murió. Se desangró por la boca y el hocico y al otro día se le hizo la autopsia acá en la veterinaria y en el informe el veterinario constató que tenía perforados los dos pulmones por chumbo", contó la mujer.

La movilización es el jueves a las 19:00 horas en Florida, en las calles Independencia y Barreiro. Repudian el hecho y reclaman justicia por el perro, que se llamaba Jehico. También por leyes contra el maltrato animal.

Temas de la nota

