Denuncian que hay más de 250 perros abandonados en el vertedero de Melo y provocan daños a productores

El intendente de Cerro Largo, Christian Morel, le informó al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sobre la situación del vertedero municipal, donde casi 300 perros abandonados se han reproducido en el lugar y generan una afectación al bienestar animal y daños a majadas y vacunos de productores de la zona.

Morel indicó a Subrayado que la cantidad de perros es entre 250 y 280 animales en una población canina que va avanzando. El jefe comunal refirió a un convenio de castraciones con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) que la anterior administración no terminó de cerrar.

"Hay más de 400 chips para justificar el gasto que no fueron colocados en perros que están en la intendencia, pero sí que el dinero salió con otro destino", afirmó Morel.

El intendente aseguró que la situación en el vertedero de Melo es "muy delicada" y sostuvo que no se puede proceder al cierre del lugar, ya que tendría un costo de unos 5 millones de dólares.

