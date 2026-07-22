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ENCONTRARON VAINAS A TRES CUADRAS

Delincuentes desde un auto atacaron a balazos casa en Maroñas, prendieron fuego el vehículo y fugaron

Información a la que accedió Subrayado indica que la Policía encontró varias vainas a tres cuadras de la escena.

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Una casa fue atacada a balazos en la tarde de este miércoles en Andrés Latorre y Rodano, en el barrio Maroñas.

Información a la que accedió Subrayado indica que los delincuentes iban en un auto, que luego prendieron fuego, con armas automáticas, dispararon y se dieron a la fuga.

El auto también presenta impactos de bala. No hubo personas lesionadas.

Carlos Negro, ministro del Interior.
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La Policía encontró 14 vainas a tres cuadras de la escena, en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto.

Policía Científica trabaja en la escena. La vivienda atacada había sido allanada meses atrás y se había encontrado armas y chalecos de la Policía.

Todo indica que se trata de una disputa entre bandas criminales que luchan por el territorio para la venta de droga.

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