Delincuentes rompieron la ventana de una seccional en Florida y robaron mochilas de policías

La Justicia envió a prisión en las últimas horas a dos ladrones que robaron mochilas de funcionarias policiales que estaban dentro de la seccional 2ª de Fray Marcos , en Florida . Además, un tercer delincuente fue condenado por encubrimiento.

El robo ocurrió en las primeras horas del sábado. Las policías habían salido a patrullar y al volver notaron que faltaban sus mochilas de dentro de la seccional. Al observar las cámaras, los efectivos notaron que el autor había sido un delincuente al que ya conocían por otros delitos. Se acercó, rompió una ventana, un mosquitero y quitó las mochilas, sin ingresar al local.

Los policías fueron a la vivienda donde se encontraba y notaron que, además de él, había otros dos hombres. Los tres ofrecieron resistencia y se negaron a salir de la vivienda. Las autoridades rodearon la manzana y aguardaron por la autorización judicial que les permitiera allanar.

Una vez concedido el trámite, tres hombres fueron detenidos y llevados ante la Justicia. Quien robó las mochilas es un hombre de 37 años, que fue condenado a cumplir 20 meses de prisión por hurto especialmente agravado, por tratarse de objetos en lugares públicos. Ya tenía antecedentes por hurtos, violación y receptación.

Como coautor del hurto fue condenado un joven de 26 años, que tenía antecedentes por usurpación, desacato, daño y hurto. Ahora la Justicia le tipificó coautoría de hurto especialmente agravado por hacerlo en un establecimiento público. Deberá cumplir 15 meses de prisión.

En tanto, el tercer hombre, de 45 años, fue condenado por encubrimiento a cumplir 10 meses de libertad a prueba, con medidas. Tiene un antecedente por rapiña.

Tras el operativo, los policías recuperaron parte de lo robado, así como las prendas de vestir que usó el delincuente al momento del robo.

La seccional está ubicada en José Gervasio Artigas esquina José Pedro Varela.