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Lucas obes y buschental

Delincuentes robaron una escultura de bronce en el Prado: la cargaron en una camioneta; hay un detenido

La escultura El Peón de Estancia estaba ubicada en Lucas Obes y Buschental. El detenido tiene antecedentes penales, fue incautada su camioneta, la utilizada en el robo.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo de la escultura en el Prado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo de la escultura en el Prado.

Una estatua de bronce de importantes dimensiones fue robada en la noche del miércoles en el Prado. Según se observa en cámaras, tres delincuentes la cargaron a una camioneta y se la llevaron, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La escultura “El Peón de Estancia” (1932), de Federico Escalada, estaba ubicada en Lucas Obes esquina Buschental. En su base hay una placa que indica que la obra estaba en restauración.

El robo fue en la noche del miércoles. La camioneta fue identificada y los investigadores de zona 1 fueron por su propietario: un hombre de 47 años, con antecedentes, que fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Allí admitió haber robado la estatua junto a un hombre de 36 años, también con antecedentes. El vehículo fue incautado.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Predio donde fue hallada la víctima.
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