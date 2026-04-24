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Homicidio en villa san felipe

Fiscal prevé imputar por homicidio este viernes a la expareja de la mujer hallada muerta en un aljibe

El cuerpo de la mujer fue hallado en un aljibe donde alquila su expareja, en Villa San Felipe, Canelones. La audiencia judicial está prevista para las 14:30 de este viernes.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Predio donde fue hallada la víctima.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Predio donde fue hallada la víctima.

El fiscal de Toledo Luis Álvez prevé imputar este viernes por homicidio al hombre de 58 años detenido por la muerte de su expareja, una mujer de 51 que fue hallada en un aljibe en Villa San Felipe, en Canelones.

La audiencia está fijada para las 14:30, supo Subrayado. El hombre permanece a disposición de Fiscalía como principal sospechoso del caso.

La mujer había sido denunciada como desaparecida este mes en Pando por sus familiares. Fue encontrada el jueves de mañana en un aljibe ubicado en el frente del terreno de una vivienda que alquilaba el detenido, en ruta 6, casi en la intersección con las rutas 7 y 74, cerca de Joaquín Suárez.

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Según informó la Jefatura de Policía, existían denuncias de violencia en la pareja. Ambos eran pareja pero no convivían.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el hombre le contó lo ocurrido a un amigo, y este informó a la Policía. El detenido declaró que la mujer intentó agredirlo, que él se defendió y la mató.

En el predio, el aljibe está en el frente del terreno. Adelante se ubica la casa de la propietaria, quien le alquila la vivienda del fondo al hombre. El detenido no tiene antecedentes penales.

Una vecina dijo a Subrayado: "Él trabajaba todo el día, de albañil, y la señora venía una vez por semana. Hacían mandados juntos, iban de la mano. Él vivía acá hace dos años y medio. Nada daba indicio de que se llevaban mal, nunca vino la Policía acá, es rarísimo. Me sorprendió muchísimo, nada indicaba que iba a pasar esto tan horrible".

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