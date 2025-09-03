RECIBÍ EL NEWSLETTER
rapiña y agresión a funcionarios

Delincuentes rapiñaron a trabajadoras de una policlínica en Lezica y el sindicato resolvió paro

La Federación de Funcionarios de Salud Pública resolvió paro general en la RAP Metropolitana hasta la medianoche. Además de esa rapiña, una trabajadora fue agredida en una policlínica de La Cruz de Carrasco.

Foto: Presidencia. Archivo.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) informó este miércoles que delincuentes ingresaron armados y llevaron al fondo del edificio a trabajadoras de una policlínica en Lezica para robarles todas sus pertenencias. También una funcionaria de una policlínica en La Cruz de Carrasco fue agredida.

Por esos dos episodios violentos el sindicato resolvió hacer un paro general en la Red de Atención Primaria Metropolitana hasta la próxima medianoche, exceptuando servicios de emergencia. Y pidió a las autoridades que tomen acciones inmediatas.

En un comunicado la FFSP expresó "profundo repudio e indignación ante el gravísimo episodio ocurrido en la Policlínica San José, dependiente del Centro de Salud de Sayago". Allí, informa, "personas armadas ingresaron violentamente, redujeron a nuestras compañeras trabajadoras, las llevaron al fondo del establecimiento y les sustrajeron sus pertenencias".

Seguí leyendo 
Seguí leyendo

Hay acuerdo reparatorio entre el expresidente del sindicato de OSE y el ente por la bomba de humo

En el comunicado agregó: "Este hecho, que vulnera no solo la seguridad de las y los trabajadores, sino también de los usuarios del sistema publico de salud, es inaceptable y exige acciones inmediatas de las autoridades competentes. Reclamamos la garantía de las condiciones seguras de trabajo para el personal de salud. El esclarecimiento inmediato de lo sucedido y la protección de nuestras compañeras".

"En defensa de la integridad de las y los trabajadores, la violencia hacia quienes cuidamos la salud del pueblo es una línea que no se puede cruzar. ¡¡Basta de violencia, queremos trabajar con seguridad!!", añadió.

La policlínica donde ocurrió la rapiña está ubicada en Guanahani esquina Luis Lasagna.

Agresión a una funcionaria en La Cruz.

La FFSP expresó "absoluta solidaridad" con una funcionaria del sector Farmacia de la policlínica Yanicelli, perteneciente al Centro de Salud La Cruz de Carrasco, "quien fue víctima una vez más de una agresión física mientras cumplía funciones", señaló en otro comunicado.

"Este episodio de violencia se suma al gravisimo asalto ocurrido en la Policlínica San José del Centro de Salud Sayago, y refleja la falta de garantías mínimas de seguridad en el sistema público de salud. Desde la FFSP reafirmamos que ningún trabajador ni trabajadora debe enfrentar situaciones de violencia en su lugar de trabajo", indicó. Y recordó la medida de paro.

"Llamamos a todas y todos los trabajadores a mantenerse unidos y firmes en defensa de la vida, la salud y la seguridad de quienes sostenemos día a día la atención pública. ¡No más violencia en la salud pública!", cerró el segundo escrito.

Esta segunda policlínica se ubica en Camino Carrasco esquina Roberto Berro.

