Delincuentes ingresaron a un edificio de Punta del Este con sus moradores en el interior y se llevaron vehículos de alta gama.
Delincuentes ingresaron a apartamento cuando dormían sus moradores y se llevaron autos de alta gama y USD 9.000
La Policía logró recuperar los vehículos y USD 9.000 que estaban dentro de uno de ellos. El robo ocurrió en un edificio de Punta del Este.
El corresponsal de Subrayado, Martín Corujo, informó que las personas no se enteraron que los individuos habían ingresado; se llevaron diversas pertenencias y vehículos de alta gama.
La Policía logró recuperar los coches y USD 9.000 que estaban dentro de una de las camionetas robadas.
Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad
Una de las damnificadas dijo a Subrayado que no escuchó el ingreso de los delincuentes a su apartamento. Además, indicó que entraron a otro en el que había un sensor que sonó sobre la hora 03.30.
"Nunca nos había pasado nada. Estamos en el 1°, se ve que saltaron al balcón y entraron y nos sacaron la llave del auto, la llave del duplicado (...) y me robaron todas las tarjetas de crédito, mi documento de identidad y mi licencia de conducir", comentó.
Dejá tu comentario