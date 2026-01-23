RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDIFICIO DE PUNTA DEL ESTE

Delincuentes ingresaron a apartamento cuando dormían sus moradores y se llevaron autos de alta gama y USD 9.000

La Policía logró recuperar los vehículos y USD 9.000 que estaban dentro de uno de ellos. El robo ocurrió en un edificio de Punta del Este.

El corresponsal de Subrayado, Martín Corujo, informó que las personas no se enteraron que los individuos habían ingresado; se llevaron diversas pertenencias y vehículos de alta gama.

La Policía logró recuperar los coches y USD 9.000 que estaban dentro de una de las camionetas robadas.

Una de las damnificadas dijo a Subrayado que no escuchó el ingreso de los delincuentes a su apartamento. Además, indicó que entraron a otro en el que había un sensor que sonó sobre la hora 03.30.

"Nunca nos había pasado nada. Estamos en el 1°, se ve que saltaron al balcón y entraron y nos sacaron la llave del auto, la llave del duplicado (...) y me robaron todas las tarjetas de crédito, mi documento de identidad y mi licencia de conducir", comentó.

