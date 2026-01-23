Delincuentes ingresaron a apartamento cuando dormían sus moradores y se llevaron autos de alta gama y USD 9.000

Delincuentes ingresaron a un edificio de Punta del Este con sus moradores en el interior y se llevaron vehículos de alta gama.

El corresponsal de Subrayado, Martín Corujo, informó que las personas no se enteraron que los individuos habían ingresado; se llevaron diversas pertenencias y vehículos de alta gama.

La Policía logró recuperar los coches y USD 9.000 que estaban dentro de una de las camionetas robadas.

Una de las damnificadas dijo a Subrayado que no escuchó el ingreso de los delincuentes a su apartamento. Además, indicó que entraron a otro en el que había un sensor que sonó sobre la hora 03.30.

"Nunca nos había pasado nada. Estamos en el 1°, se ve que saltaron al balcón y entraron y nos sacaron la llave del auto, la llave del duplicado (...) y me robaron todas las tarjetas de crédito, mi documento de identidad y mi licencia de conducir", comentó.