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EN SORIANO y ANDES

Delincuentes entraron de madrugada a un almacén del Centro, causaron destrozos y robaron 200.000 pesos en mercadería

Los delincuentes estuvieron una hora adentro del almacén. Robaron mercadería por 200.000 pesos y también dinero en efectivo. El dueño se enteró cuando fue a abrir el local esta mañana.

Videos cedidos a Subrayado.

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Ocurrió en un comercio de Soriano y José Germán Araújo (ex Andes en ese tramo). En varias cámaras de seguridad de la zona se pudo ver que los delincuentes llegan con un carro minutos antes de las dos de la madrugada, y se van con lo robado poco antes de las 3:00 a. m.

El dueño del almacén se enteró de todo cuando fue a abrir el comercio este viernes de mañana.

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Los delincuentes robaron 200.000 pesos en mercadería y 15.000 pesos de la caja registradora.

Entre la mercadería robada hay botellas de whisky, perfumes, cigarrillos y más.

Los efectivos de Investigaciones de Zona I y URPM recabaron imágenes de las cámaras de seguridad del local y de la zona. Trabajó en el comercio personal de Policía Científica.

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