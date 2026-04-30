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RAPIÑA EN ATLÁTIDA

Delincuente se llevó 3 millones de pesos de local de cobranzas tras tomar como rehén a trabajadora

La rapiña ocurrió en City Golf (ruta 11 y calle 27), pasando el Country, en Atlántida, departamento de Canelones.

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Un delincuente en moto rapiñó un local de cobranzas en la noche de este jueves en Atlántida y se llevó 3 millones de pesos.

Información a la que accedió Subrayado indica que el individuo tomó de rehén a una de las trabajadores del local y logró la importante suma de dinero.

No se registraron disparos de arma de fuego, ni hubo personas heridas.

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La rapiña ocurrió en City Golf (ruta 11 y calle 27), pasando el Country.

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