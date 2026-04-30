Delincuente se llevó 3 millones de pesos de local de cobranzas en Atlántida: tomó de rehén a trabajadora

Un delincuente en moto rapiñó un local de cobranzas en la noche de este jueves en Atlántida y se llevó 3 millones de pesos.

Información a la que accedió Subrayado indica que el agresor amenazó con un arma de fuego corta, tomó de rehén a una de las trabajadores del local y logró la importante suma de dinero.

No se registraron disparos de arma de fuego ni hubo personas heridas.

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La rapiña ocurrió en City Golf (ruta 11 y calle 27), pasando el Country. El delincuente escapó y continúa prófugo.

La Policía Científica hizo un relevamiento en el local, en busca de indicios que aporten a la investigación. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Atlántida.