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FUE DETENIDO

Delincuente robó patrullero mientras efectivos realizaban realojos de damnificados en Mercedes

El individuo salió con la sirena abierta y se produjo una persecución policial hasta que fue detenido en la zona de Pamer.

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Un delincuente robó un patrullero en la ciudad de Mercedes durante el realojo de las familias del barrio del Carrasquito.

En el momento en que los efectivos estaban ayudando a los damnificados, un individuo se subió al móvil policial y se dio a la fuga.

Seguidamente tuvo lugar una persecución presenciada por vecinos. El delincuente circulaba con la sirena abierta y detrás lo seguían motos del GRT y otras unidades de la Policía.

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