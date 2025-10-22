Cámaras de seguridad registraron el momento en el que un delincuente ingresó a una vivienda y con violencia redujo a la mujer que vive en el lugar, para robar la garrafa de 13 kilos que tenía conectada a la estufa a gas.
Delincuente ingresó a vivienda de una anciana y la redujo con violencia; se llevó una garrafa de 13 kilos
La víctima gritó y otra mujer la auxilió. Llamó al 911 y denunció que estaba lesionada y del robo. Ocurrió en Maldonado.
Ocurrió en la noche del martes, casi a las 00:00 horas. La mujer se levantó hacia la puerta porque golpearon, y un delincuente con capucha y el rostro cubierto la forcejeó, le tapó la boca, la empujó sobre un sofá y sin soltarla, se llevó la garrafa de gas.
La víctima gritó y otra mujer, vecina, la auxilió. Llamó al 911 y denunció que estaba lesionada y del robo.
La Jefatura de Maldonado trabaja en el hecho.
