Delgado y Bordaberry en Mercedes: Destacaron coincidencias para trabajar en coalición y darle "certezas" a la gente

Delgado apuntó a la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio y dijo que “Carolina Cosse no puede hablar del programa del Frente, porque todavía no lo tiene”. Al referirse a las prioridades programas dadas a conocer el lunes en Colonia, el candidato blanco afirmó que “son un cúmulo de buenas intenciones”. Habló de dos ausencias y mencionó que no se habló de represión y allanamientos nocturnos en seguridad pública y sobre el plebiscito de la seguridad social, el que calificó de “irresponsable, inconveniente y absolutamente peligroso para el futuro del Uruguay”.

A su turno, Bordaberry dijo que espera trabajar en coalición en los próximos cinco años de gobierno, con el país en primer lugar. Sostuvo que espera aportar y habló de la importancia que el Partido Colorado vote bien en octubre para tener un espacio para trabajar.

Destacó los números de la economía del actual gobierno pese a las crisis del covid y la sequía, con crecimiento del salario real y el empleo. Habló de construir en base a propuestas. “Del segundo piso queremos hablar, no del sótano”, dijo Bordaberry, que aspira a volver a ocupar una banca en el Senado.