Delgado pidió a votantes nacionalistas que "pongan la rebeldía blanca a caminar en Canelones"

Delgado se refirió también a la honestidad como condición necesaria para un gobernante y aseveró que no votaría a nadie que está continuamente diciendo que es honesto porque "lo único que me genera es desconfianza".

"Yo voto aquel que tiene actitudes que me garanticen que va a actuar con honestidad. No estoy hablando de un peso en el bolsillo, estoy hablando de honestidad intelectual, la honestidad intelectual que es la que nos hace creíbles, que es decir la verdad, no andar dando vueltas y no andar especulando con tal de no perder un voto".