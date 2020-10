Delgado anunció que quedará sin efecto decreto de registro de conductores de vehículos

En el programa Séptimo día de Canal 12 Delgado explicó que "es un error ya subsanado" y agregó que "en los hechos tendrá vía jurídica a partir de este lunes".

"Fue un error y me parece que en esto está bueno decir la verdad, con humildad y sin soberbia" expresó el secretario, quien admitió que "hubo un error". "Había un decreto y ese artículo no iba en el decreto y hubo un error en el control de cambios y no se llegó a implementar".

"El Presidente de la República pidió proyectar un nuevo decreto" que estará firmado en los próximos días por Luis Lacalle Pou y que "modifica ese que se hacía referencia", anunció Delgado.

El decreto establecía que los vehículos iban a poder ser conducidos solo por el titular de la libreta de propiedad, o eventualmente por aquellas cinco personas que debían ser autorizadas previamente y registradas. Además el decreto establecía que en aquellas circunstancias en la que la conducción de un vehículo no se ajustaba a la normativa podía haber sanciones, quita de chapas o del vehículo en su totalidad.