Del 13 al 19 de octubre se desarrollará una nueva Semana Nacional de la Seguridad Vial

Bajo la consigna “Movilidad segura, compromiso común #somosequipo”, la Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) presentó las actividades de la XVIII Semana Nacional de la Seguridad vial, que se realizarán entre el 13 y el 19 de octubre en todo el país.

El presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, indicó que se prevé incorporar el tema en la enseñanza. El objetivo es concientizar sobre el tránsito y sus riesgos, para impulsar un cambio cultural y social para reducir la siniestralidad vial y sus consecuencias.

"Es una semana donde, igual que en otras instancias, se aprovecha a trabajar los temas de tránsito, concientizar a las personas, movilizar a las personas que trabajan estos temas a nivel nacional, desde lo institucional de la Unasev, pero también desde cada una de las intendencias departamentales del país, Caminera, Ministerio del Interior y Ministerio de Transporte se toman distintas acciones en este sentido", destacó.

El programa de la semana incluye un encuentro de unidades locales de seguridad vial y la presentación del móvil de fiscalización integral a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

También habrá una jornada de entrega de material informativo en rutas nacionales, talleres de capacitación, encuentros con referentes de todo el país y puntos de chequeo de motocicletas y sistemas de retención infantil.

En Rivera, además, se realizará una reunión en la que participarán autoridades de tránsito y seguridad vial de Uruguay y Brasil.

Metediera explicó cómo se instrumentaría la educación vial en los centros educativos. Si bien no confirmó fechas dijo que se está trabajando en el proyecto. En primaria, trabajarán con las intendencias para que las escuelas de tránsito ofrezcan charlas más didácticas a los niños más chicos. En secundaria, se prevé incluir los temas de tránsito en materias taller que los estudiantes deberán aprobar.

El objetivo es comenzar en 2026 con una experiencia piloto en algunos centros de estudio y luego ampliar a más instituciones, afirmó Metediera.