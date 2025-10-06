Defensores de Oficio toman medidas en reclamo de más cargos y presupuesto: "El interior es un fuego, no dan a basto"

La Asociación de Defensores de Oficio tomó una serie medidas en reclamo de más cargos y mayor presupuesto .

La presidenta de la asociación, Estefanía Broggi, explicó a Subrayado que actualmente son 317 defensores y que no están pudiendo brindar un servicio acorde a lo que la ciudadanía necesita.

La asociación solicita 147 defensores: 85 para el interior del país y 62 para Montevideo.

Broggi dijo que el interior es "un fuego" y que están pidiendo defensores suplentes ya que si alguien se enferma no hay quien lo cubra.

Las medidas adoptadas afectarán en materia de Derecho Familiar, solo iniciarán trámites en casos de ratificación de tenencia, pensión alimenticia o préstamos para incapaces en caso de urgencia o vencimiento.

En caso de Familia Especializada no realizarán visitas a hogares del Inau.

En materia Laboral o Civil y Víctimas solo se atenderán tres casos por día, mientras que en lo penal resolvieron suspender la atención de imputados citados por Fiscalía.