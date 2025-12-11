RECIBÍ EL NEWSLETTER
MÁXIMO ÓRGANO DE JUSTICIA

Defensa de Martín Mutio interpondrá recurso de revisión ante Suprema Corte tras archivo de denuncia por Fiscalía

Sus abogados esperan por lo que suceda en Bélgica con el otro proceso judicial, que involucra a tres contenedores, incluido el de Mutio. Eso puede indicar que el contenedor fue contaminado en otro país y en otro puerto que no es el de Montevideo.

mutio-audiencia-williman-focouy

Sus abogados están a la espera de lo que suceda en Bélgica con el otro proceso judicial, que involucra a tres contenedores, incluido el de Mutio. Eso puede indicar que el contenedor fue contaminado en otro país y en otro puerto que no es el de Montevideo, dijo a Subrayado el abogado Juan Raúl Williman.

El 22 de setiembre, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Gilberto Rodríguez, había dispuesto en primera instancia el archivo de la denuncia por entender que "no ameritan en esta instancia el diligenciamiento de evidencias útiles" para la investigación y que "la valoración" de la evidencia en este caso "fue apreciada por órganos jurisdiccionales con todas las garantías" llegando incluso hasta la SCJ.

fiscalia volvio a archivar denuncia de martin mutio por presuntas irregularidades en el caso que termino en su condena
Rodríguez había señalado que el recurso de revisión ante el máximo órgano de justicia para "presentar nuevos elementos de prueba que vinculados a los examinados en aquel proceso penal tornen evidente que el hecho de la exportación de estupefaciente no existió o que el condenado Mutio no fue quien lo cometió". "La SCJ sin más y es allí donde estarán las garantías brindadas en el plano jurisdiccional en que la prueba nació se propuso, se admitió, se valoró y sirvió a la condena penal del compareciente", se indicó.

En cambio, para Fleitas, según su dictamen conocido este jueves, "los hechos a los que alude la defensa y que pretende acreditar con las probanzas a las que refiere e intenta la misma diligenciar, no corresponde accederse a ello, en la medida que guarda una relación directa con los hechos debatidos y controvertidos en la causa y con los criterios que ya han sido considerados en dicha oportunidad, donde fue condenado Mutio".

"Debió ser allí donde la defensa (que el mismo en ese momento designó), tendría que haber solicitado el diligenciamiento de dichas probanzas o utilizar las herramientas procesales que le permitieren comprobar sus dichos. Es claro, que no se trata de hechos nuevos los sindicados por los letrados patrocinantes, a tal punto que los mismos no interpusieron ante la SCJ el recurso en cuestión. Resulta obvio que no existen elementos que permitan interponer el recurso de revisión por las dos causales referidas, no habilitando tal extremo, - el cambio de defensa por parte del imputado - el uso abusivo de las vías procesales, como nueva estrategia – de la teoría del caso de la Defensa -, por no haber podido ejercer la que hubieran considerado en juicio si esta defensa costosa hubiera sido la designada en aquella oportunidad", sostuvo la fiscal.

