Defensa de Gianina García Troche solicitó su libertad inmediata pero fue rechazada por la Justicia paraguaya

Gianina García Troche, expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, solicitó su libertad a la Justicia de Paraguay alegando falta de resolución en su causa respecto a cambio de calificación y revocatoria de prisión, pero fue rechazado, informó el medio paraguayo ABC.

Para el juez que resolvió rechazar el pedido de García Troche, la solicitud es improcedente debido a que busca aplicar "un mecanismo excepcional sobre una petición ya desistida, inexistente y sin trámite pendiente", dice el documento de la resolución difundido por la prensa de ese país.

Además, la uruguaya fue sancionada en la cárcel en la que está, por romper cámaras de seguridad. Esto se dio antes de que fue dada de alta tras permanecer internada por convulsiones.

García Troche, extraditada desde España en mayo, declaró hace semanas que no es la esposa de Marset, que está separada de él desde 2023 y que niega pertenecer a una organización criminal o haber participado en maniobras de lavado de dinero.