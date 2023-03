Defensa apeló fallo que condena al Ministerio a pagarle $4 millones al militar retirado Eduardo Ferro

La Justicia Civil condenó al Ministerio de Defensa Nacional a pagarle unos 4 millones de pesos al militar retirado Eduardo Ferro , por haberes no cobrados tras fugarse hacia España, indicaron fuentes de la cartera a Subrayado . Ferro era investigado por varios casos de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En 2021, fue detenido y extraditado hacia Uruguay. Defensa apeló el fallo, según confirmó Subrayado .

Los militares retirados en el exterior deben acreditar su existencia para el cobro de sus haberes, lo que Ferro no hizo durante los meses que estuvo prófugo. Al retornar a Uruguay, solicitó por escrito al Ministerio cobrar sus haberes pendientes. La respuesta, fundamentada en un informe jurídico, indicó que no correspondía el cobro, dado que no se cumplió con el requerimiento de acreditar su existencia.