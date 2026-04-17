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MOVILIZACIÓN EN CANELONES

"Defendió a mis hijos": familia de joven de 18 años que mató a un hombre de 57 pide su liberación

La defensa del joven pedirá que se revisen las medidas de internación en el Vilardebó. "Matías actuó defendiendo a dos niños muy pequeños", dijo el abogado.

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Familiares y amigos de Matías Sosa se manifestaron frente al juzgado del Pinar para exigir su liberación. El joven de 18 años fue declarado inimputable tras el homicidio a golpes de un hombre que se masturbó frente a sus primos pequeños el 20 de marzo.

La defensa solicitará una nueva audiencia para revisar las medidas judiciales. "Vamos a pedir una revisión de las medidas cautelares que pesan sobre nuestro defendido. Entendemos que Matías no tiene que estar recluido, que perfectamente puede estar en su casa, cumpliendo una prisión preventiva, sujeto al proceso, pero en su domicilio", dijo el abogado Rodrigo Rolón.

"Debemos tener presente que Matías actuó defendiendo a dos niños muy pequeños, menores de edad, en el marco de una legítima defensa, legítima defensa propia o de terceros, de dos niños absolutamente indefensos, y la situación que está atravesando el adolescente es realmente penosa", añadió.

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"Y algo importante. El señor se fue vivo de la casa, llegó vivo a la comisaría, estaba vivo y luego falleció", remarcó el abogado y aseguró que denunciaron ante el Ministerio del Interior "presiones indebidas" con "llamadas que no corresponden" a la madre de los niños.

La tía de Matías y madre de los niños aseguró que quiere a "Matías en casa".

"Para nosotros es inocente, defendió a mis hijos", remarcó.

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