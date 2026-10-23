Decretan alerta epidemiológica en Perú por aumento de muertes por dengue debido al fenómeno El Niño

Perú registra 81 muertos por dengue este año, un aumento del 59% respecto a 2025 y que está asociado a las temperaturas inusualmente altas por el fenómeno de El Niño, informó este viernes el Ministerio de Salud.

Ante esta situación, el gobierno emitió una alerta epidemiológica por el evento climático, que podría provocar lluvias e inundaciones que favorecen la propagación de enfermedades como el dengue.

La mayor cantidad de casos de dengue se concentra en las regiones fronterizas con Ecuador, y en las zonas amazónicas donde las temperaturas superan los 30ºC desde hace varias semanas.

Según las autoridades, el factor principal que impulsa la propagación del dengue es la alta temperatura ligada a El Niño.

Según científicos de la ONU, este podría ser el evento más intenso jamás registrado. El Niño eleva la temperatura en la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, además del dengue, podría presentarse un aumento de enfermedades como la leptospirosis, diarreas agudas, malaria y sarampión.

La declaratoria de emergencia implica reforzar la vigilancia sanitaria, la vacunación y la capacidad de respuesta de los centros de salud.

El dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y, en los casos más graves, hemorragias que pueden causar la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está expuesta actualmente al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, responsable de entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.

FUENTE: AFP