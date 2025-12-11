Decomisan activos por USD 1,8 millones desviados de herencia de mujer engañada por su psicóloga, su hijo y la pareja

La Fiscalía de Lavado de Activos logró el decomiso de bienes y activos por 1.800.000 dólares en el marco de una investigación por presunto lavado de activos con maniobras ilícitas contra el patrimonio de una mujer que recibió varios millones de dólares como herencia tras el fallecimiento de su esposo.

El caso se remota al año 2019 . Cuando la psicóloga de la víctima supo del fallecimiento del esposo de la mujer, le ofreció los servicios de su hijo para "cuidar" sus intereses. A partir de ese momento, se comenzó a pergeñar y ejecutar una ingeniería criminal orientada a aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de la víctima, indicó la Fiscalía.

A la mujer se le aconsejó trasladar el dinero fuera de Brasil para "ponerlo a resguardo". Es así que depositó en una cuenta bancaria a su nombre en Uruguay 1,8 millones de dólares proveniente de otras cuentas en el exterior. Luego, fue asesorada para abrir una sociedad y transferir el dinero, que a su vez fue derivado a un segundo banco local.

A partir de ese momento, comenzó una cadena de desvíos y en menos de un año se vació la cuenta. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, la administradora de la sociedad, una de las principales investigadas, transfirió 1.789.985 dólares desde la cuenta corporativa hacia su propia cuenta personal, mediante tres movimientos consecutivos fechados el 09 de diciembre de 2019, el 2 y el 3 de enero de 2020, siendo la última transferencia por 10.000 dólares en noviembre de 2021. La cuenta de la sociedad quedó con un saldo de 1.606,35 dólares, detalló la Fiscalía.

La indagada también dos transferencias por 120.000 dólares desde las cuentas de la víctima durante el año 2019. Con los fondos desviados de la cuenta societaria, adquirió valores bursátiles por 1,6 millones de dólares. Más de la mitad de esos valores fueron a su vez transferidos a la cuenta de custodia de su pareja, también investigada. En tanto, otros montos circularon entre sus familiares entre marzo de 2020 y enero de 2022 con el objetivo de dificultar su trazabilidad.

Además, la investigación de Fiscalía detectó múltiples transferencias hacia dos extranjeros que figuraban como titulares o representantes de diversas sociedades tipo S.A.S. creadas en Uruguay. Ambos declararon no tener participación efectiva en la gestión de las empresas, lo que reforzó la hipótesis de que actuaban como testaferros. Asimismo, los registros de la DGI mostraron que ninguna de estas sociedades declaró actividad económica durante los períodos analizados.

Los escribanos que participaron en la constitución de las sociedades indicaron que los indagados designaron a los supuestos titulares y para que figuraran como tal, para así ocultar la verdadera titularidad.

En octubre de 2024, la Justicia ordenó la detención de los dos principales indagados, el hijo de la psicóloga y su pareja, pero ambos no comparecieron en un plazo de seis meses y la ausencia habilitó el decomiso de los bienes, activos y valores, de pleno derecho.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por una representante del Banco Central del Uruguay (BCU).