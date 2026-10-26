De Orsi a Macron: las reacciones internacionales al triunfo de Lula en Brasil

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, que consiguió un cuarto mandato como presidente de Brasil, fue saludado por la mayoría de los gobernantes de América Latina y celebrado por líderes de la izquierda mundial y mandatarios del Sur Global.

En una remontada contra todo pronóstico, el mandatario izquierdista se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral del domingo.

"Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades, presidente Lula!", escribió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la red social X.

Seguí leyendo Balotaje de infarto en Brasil: Lula y Bolsonaro cabeza a cabeza a más de la mitad del escrutinio

El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su "hermano" por la "victoria histórica" sobre el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que, según afirmó, "garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social".

La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), que cumple seis años de prisión domiciliaria por corrupción, celebró a su "compañero presidente" Lula, quien la visitó en Buenos Aires en 2025.

"Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común", escribió en X el presidente socialdemócrata guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Desde Uruguay, el presidente Yamandú Orsi felicitó a su "amigo" Lula por el triunfo y por "la fiesta democrática que representa un proceso electoral", según escribió en esa red social.

Alianza estratégica

Con la victoria de Lula, la primera economía de la región se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas de América Latina.

Brasil se desmarca así del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile y Colombia, con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática", señaló un comunicado de la Cancillería de Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna bajo una fuerte presión de Washington.

La mandataria peruana, la derechista Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por la "jornada democrática" del domingo y felicitó a Lula por su reelección.

"Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", escribió en X.

Por su parte, el ultraderechista José Antonio Kast, firme aliado de Bolsonaro, dijo que había conversado con Lula y le había transmitido sus felicitaciones.

"Chile y Brasil tienen mucho futuro en común", afirmó el presidente chileno. "Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región", añadió.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que defiende la mano dura contra la criminalidad, también abogó por la cooperación durante el cuarto mandato de Lula.

"Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos", escribió en X.

El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó su deseo de que "en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera".

Asimismo, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, manifestó su intención de trabajar junto a Lula "por el bienestar" de ambos pueblos.

La remontada del progresismo

Más allá de América Latina, numerosos líderes mundiales reaccionaron al triunfo de Lula, quien tiene una activa participación en la política internacional y defiende el papel del Sur Global.

Rusia celebró su reelección. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Lula "hizo mucho, no solo para el desarrollo de las relaciones bilaterales, sino también para avanzar procesos en el marco de los BRICS".

La Cancillería china también lo felicitó y expresó su disposición a trabajar para "continuar avanzando en la construcción de una comunidad de futuro compartido" entre ambos países, socios en el bloque de los BRICS.

El primer ministro indio, Narendra Modi, también integrante de esa alianza, celebró la victoria de su "estimado amigo" y aseguró que ambos países continuarán cooperando para hacer "progresar las prioridades comunes del Sur".

Entre las figuras del progresismo mundial que celebraron el resultado estuvieron el referente de la izquierda estadounidense Bernie Sanders y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar", escribió Sánchez, quien en noviembre enfrenta elecciones generales en las que aspira a la reelección.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado como una victoria para "la democracia y el multilateralismo". Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que trabajará junto a Lula por "un mundo más justo".

El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó que "Brasil, la mayor democracia de América Latina, votó" y ofreció "profundizar la asociación estratégica" entre ambos países.

En Canadá, el primer ministro Mark Carney destacó la relación bilateral que ha "florecido" durante el mandato de Lula. "Aprovechemos esta oportunidad para hacerla aún más fuerte, juntos", sostuvo.

FUENTE: AFP.