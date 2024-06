De los creadores de Forrest Gump llegará al cine "Aquí" protagonizada por Tom Hanks y Robin Wright

Here es la nueva película del equipo que ganó el corazón de gran parte del mundo con la película Forrest Gump. El aclamado director Robert Zemeckis, (Forrest Gump, Cast Away, Death Becomes Her, Back to the Future y Allied entre muchas otras), une nuevamente en la pantalla grande a Tom Hanks y Robin Wright, con un guión de Eric Roth (guionista de Forrest Gump, The Curious Case of Benjamin Bottom y Munich entre muchas otras), y la musicalización de Alan Silvestri (Forrest Gump, Back to the Future, Cast Away, entre muchas otras). Un equipo de lujo para lo que será sin duda una de las películas más importantes del año.