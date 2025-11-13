"De casualidad paré, iba para casa. Vi luz y entré": Orsi sorprendió al participar de inauguración de tramo de Paseo Costero

El presidente Yamandú Orsi llegó de casualidad a la inauguración del nuevo tramo del Paseo Costero en la rambla General Líber Seregni y arroyo Carrasco, en la zona de Paso Carrasco, en el departamento de Canelones.

"De casualidad paré, de verdad, iba para casa. Vi luz y entré", dijo el mandatario en diálogo con la prensa. Orsi agregó que es un paseo no solo para el deporte sino también para la gente se encuentre.

Y agregó: "El hecho de que vos puedas unir las dos ciclovías o que tengas una continuidad en la rambla (...) la gente la utiliza para caminar, para andar en bicicleta, para patinar, y nosotros fuimos haciendo de a pedazos y siempre soñando con poder pasar del Roosevelt y llegar a Montevideo".

Se trata de los últimos tres kilómetros que conectan dicho departamento con Montevideo.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que se trata de una obra sumamente importante porque era muy reclamada por los vecinos de la costa.

"Nos faltaban 3.600 metros para terminar de unir a Montevideo con Canelones, de integrarnos y ahora estamos uniendo Ciudad Vieja con El Pinar todo por costa (...) es una manera más de integrarnos con Montevideo".