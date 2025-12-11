Danza dijo que desde enero habrá "condiciones para cobrar a seguros o a prestadores" de extranjeros que se atiendan en ASSE

El presidente de ASSE, Álvaro Danza , se refirió al Plan Verano, que contempla atención médica en "todos los lugares turísticos del país" y señaló que con la vigencia del Presupuesto Quinquenal desde el 1º de enero, se podrá cobrar la atención de extranjeros en centros asistenciales de Uruguay.

Respecto a los extranjeros, explicó que "lo primero es atender a la gente, y lo segundo recién es cobrar. Esa es un poco la lógica de ASSE. Sí tenemos condiciones para poder cobrar a los seguros o a los prestadores de los cuales los usuarios son afiliados. Sí tenemos condiciones. Afortunadamente, a raíz de la última ley de Presupuesto Quinquenal, eso lo vamos a poder implementar a partir del 1 de enero, pero lo primero es dar nuestra cobertura asistencial a nuestros usuarios. Con el nuevo presupuesto vamos a tener las condiciones para poder cobrar, pero primero atendemos, después cobramos".

Ante los casos de sarampión en la región y en Uruguay, y la inminente llegada de turistas, el presidente de ASSE recordó también que en el país la vacunación es universal y gratuita, por lo que extranjeros pueden recurrir a la inmunización. En ese sentido, trabajan articuladamente con el Ministerio de Turismo.

También destacó que luego de la campaña pública para aumentar la inmunización contra la enfermedad, "la tasa de vacunación ha aumentado significativamente.

Desde la Administración están trabajando con la población de San Javier. "Los usuarios de San Javier que tienen sarampión, hay algunos que son de ASSE. ASSE ha dado respuesta y ha recorrido la localidad sin inconveniente".

Resaltó la importancia de la campaña de concientización y que se recorre "manzana por manzana" San Javier.