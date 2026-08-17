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RUTA 5 Y SOLÍS

Daños con un cascote e intento de robo a un cajero automático en ciudad 18 de Mayo en Canelones

Un hombre de 46 años ingresó al cajero y al ver los destrozos en el dispositivo alertó a la Policía. El relevamiento inicial al dispositivo no constató la extracción ni el faltante de dinero.

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Daños con un cascote e intento de robo se registró contra un cajero automático ubicado en intersección de la ruta 5 y calle Solís, jurisdicción de ciudad 18 de Mayo, departamento de Canelones.

Un hombre de 46 años ingresó al cajero y al ver los destrozos en el dispositivo alertó a la Policía. Cuando los efectivos de la seccional 30ª llegaron al lugar constataron la rotura de la pantalla y de la estructura central del dispensador de billetes, indicó la Jefatura de Canelones.

El relevamiento inicial al cajero no constató la extracción ni el faltante de dinero. Personal de la institución bancaria formalizó la denuncia policial del hecho, mientras se cuantifican los daños causados al dispositivo.

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Efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento de la escena y se analizan los registros de las cámaras de seguridad del cajero y las de videovigilancia del Ministerio del Interior ubicadas en la zona del hecho.

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