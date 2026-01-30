RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONVENIO

Cursos del Ejército para jóvenes del Inisa comienzan en marzo; no recibirán instrucción en manejo de armas

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, dijo a Subrayado que podrán optar por cuatro cursos: albañilería, construcciones secas, operador de mini cargador e instalaciones eléctricas.

stevenazzi-ejército-inisa-cursos
comando-general-del-ejercito

En marzo comenzarán los cursos del Ejército Nacional para 20 jóvenes del Inisa tras la firma de un convenio entre este organismo y el Ministerio de Defensa.

Los jóvenes podrán optar por cuatro cursos de la Escuela de Ingenieros del Ejército: albañilería, construcciones secas, operador de mini cargador e instalaciones eléctricas.

El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, explicó a Subrayado que el convenio se basa en tres pilares. "La idea nuestra es comenzar en el propio Inisa presentando al Ejército, tratando de mostrarles cuáles son algunas de nuestras características y de ahí trata de definir quiénes van a ser los 20 muchachos que estarían pasando a una segunda etapa", indicó.

Jaime Saavedra, amigo y hombre de confianza de Orsi, presidente del Inisa. 
Seguí leyendo

Con presencia de Orsi, firman convenio para capacitación de jóvenes del Inisa en el Ejército

Stevenazzi dijo que la segunda etapa se llevará adelante en una unidad militar, de la División del Ejército 1, con el objetivo de trabajar en valores, disciplina y hábitos.

"En esta etapa vamos a tratar de identificar las fortalezas y potencialidades de cada muchacho para que después el tutor, van a tener un tutor permanente, pueda definir hacia qué curso del Ejército debemos encaminarlos", comentó.

Además, dijo que si alguno de los jóvenes tuvieran capacidad o habilidad para otro tipo de tarea, será también incluido, como por ejemplo música o equinoterapia.

El Ejército Nacional cuenta con 270 cursos durante el año, son internos y se imparten en la Escuela de Ingenieros. Los encargados de impartir los cursos son magisters en educación de universidades del país.

Stevenazzi, dijo a Subrayado que los jóvenes no recibirán instrucción en armas. "No se va a trabajar sobre instrucción básica militar de ningún tipo. No se va a trabajar con armas de ningún tipo. No se está pretendiendo de que ellos una vez que terminen los cursos se incorporen al Ejército (...) lo que le estamos dando son herramientas válidas para poder defenderse en la vida", indicó.

Además respondió a algunos sindicatos y a Casa Grande del Frente Amplio que en los últimos días cuestionaron el convenio suscrito.

"Nuestro sistema de enseñanza está formado por profesionales militares y civiles, en algunos casos, que hacen que en ese sentido no pueda haber duda de que va a ser de buen nivel", explicó.

Stevenazzi comentó que desde el Inisa mostraron interés de que comiencen los cursos, "hay una expectativa interesante", apuntó.

STEVENAZZI DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
HASTA LA HORA 19.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
Investigación

Una mujer fue encontrada muerta en su piscina en La Paloma: investigan muerte dudosa
DETENIDO ESTE VIERNES

Capturan a un hombre que era buscado por el homicidio del hermano del exfutbolista Carlos Núñez

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Copsa.
Este sábado

Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial
Foto: Subrayado.
Homicidio en montevideo

Ataque a tiros en el Cerro terminó con un joven de 18 años muerto
Sábado con mañana fresca y tarde calurosa en todo el país: mirá el pronóstico
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sábado con mañana fresca y tarde calurosa en todo el país: mirá el pronóstico

Dejá tu comentario