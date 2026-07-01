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REUNIÓN EN MONTEVIDEO

Cumbre Orsi-Kast: firmaron convenios en Cancillería y anuncian acuerdos en seguridad e infraestructura

El presidente uruguayo destacó la "vocación republicana y democrática" de ambos países y la necesidad de su fortalecimiento. Intercambio comercial e integración regional en el encuentro.

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Los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Chile, José Antonio Kast, firmaron este miércoles dos acuerdos bilaterales en el marco del encuentro que ambos mandatarios mantuvieron en la residencia de Suárez y Reyes.

Los acuerdos fueron entre las cancillerías y tienen que ver con la firma digital y con las escuelas de diplomacia. Orsi anticipó que en los próximos meses se firmen acuerdos en materia de seguridad e infraestructura.

En materia de seguridad, el presidente chileno le manifestó al mandatario uruguayo la necesidad de articular. Además, durante el encuentro se habló del acuerdo del Transpacífico como una opción de los países para ampliar horizontes más allá del Mercosur, el corredor bioceánico y la cooperación en pesca y la Antártida.

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Orsi y Kast se reúnen por segunda vez tras la asunción del presidente chileno el 11 de marzo, ceremonia a la que asistió el mandatario uruguayo. El presidente uruguayo destacó el vínculo entre ambos países, en materia de intercambio comercial y la preocupación compartida en seguridad.

Orsi destacó la "vocación republicana y democrática" de ambos países y la necesidad de su fortalecimiento. "Uruguay y Chile tienen una larga tradición de vínculos entre distintos presidentes, de distintos signo político y que viene de larga data" y de "mucho respeto por las instituciones democráticas que estamos fortaleciendo en estos países".

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