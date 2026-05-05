Cuestionan respuesta de emergencia médica en Fray Bentos tras fallecimiento de un hombre

Un hombre de 57 años falleció en Fray Bentos luego de sufrir una caída desde el segundo piso de una vivienda, en un hecho que generó cuestionamientos sobre la respuesta del sistema de emergencias médicas en el departamento de Río Negro.

Según información policial de la Zona Operacional I, Seccional Segunda, el hecho fue reportado mediante un llamado al servicio 911, solicitando presencia policial por un masculino gravemente lesionado tras la caída desde altura. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la situación y, ante la urgencia, el herido fue trasladado hacia un centro asistencial en un vehículo particular, mientras los funcionarios policiales abrían paso para agilizar el traslado. Posteriormente, desde el sanatorio se informó el fallecimiento del paciente. La Fiscalía, a cargo de la Dra. Guillermina Chouhy, dispuso la intervención del médico forense y las actuaciones correspondientes de Policía Científica.

Paralelamente, surgieron reclamos vinculados a la asistencia sanitaria. En una comunicación enviada a la Dirección Departamental de Salud de Río Negro, representantes sociales como Evangelio Núñez, denunciaron que al solicitarse ambulancia mediante el 911 no habría sido enviada por falta de unidades disponibles, pese a que —según vecinos— existían móviles en el prestador médico local. En la nota se reiteró además el reclamo para que se implemente en Fray Bentos un servicio permanente de Ambulancia Clave 1 para atención en domicilios y vía pública, conforme a recomendaciones establecidas en resoluciones anteriores de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

El caso reaviva el debate sobre la cobertura de emergencias prehospitalarias en la capital rionegrense y plantea interrogantes acerca de los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.

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