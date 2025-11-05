Cuatro jóvenes jugadores de fútbol fueron imputados por la Justicia de Las Piedras por la agresión sufrida por un árbitro durante un partido.
Cuatro jugadores de fútbol imputados por lesiones graves tras agredir al árbitro del partido en Canelones
La agresión ocurrió durante el encuentro disputado el 17 de agosto en ruta 67 esquina camino Apoquito, jurisdicción de Ciudad 18 de Mayo.
El encuentro se disputó el 17 de agosto pasado en ruta 67 esquina camino Apoquito, jurisdicción de Ciudad 18 de Mayo, Canelones.
El árbitro, de 30 años, fue agredido por varios jugadores cuando se desarrollaba el partido de fútbol, y presentó la denuncia.
Seguí leyendo
Investigan y aplican protocolo tras agresión física a una edila del FA en Tacuarembó
La investigación policial identificó a los agresores, los que fueron detenidos y sometidos a la Justicia.
Los cuatro hombres, dos de 20 y los restantes de 22 y 26 años, fueron imputados por un delito de lesiones graves y se les impuso medidas limitativas por 120 días.
Lo más visto
Sociedad
Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN
Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO
Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
PECULADO
Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"
Dejá tu comentario