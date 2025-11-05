Cuatro jugadores de fútbol imputados por lesiones graves tras agredir al árbitro del partido en Canelones

Cuatro jóvenes jugadores de fútbol fueron imputados por la Justicia de Las Piedras por la agresión sufrida por un árbitro durante un partido.

El encuentro se disputó el 17 de agosto pasado en ruta 67 esquina camino Apoquito, jurisdicción de Ciudad 18 de Mayo, Canelones .

El árbitro, de 30 años, fue agredido por varios jugadores cuando se desarrollaba el partido de fútbol, y presentó la denuncia.

La investigación policial identificó a los agresores, los que fueron detenidos y sometidos a la Justicia.

Los cuatro hombres, dos de 20 y los restantes de 22 y 26 años, fueron imputados por un delito de lesiones graves y se les impuso medidas limitativas por 120 días.