RECIBÍ EL NEWSLETTER
OCURRIÓ EL 17 DE AGOSTO

Cuatro jugadores de fútbol imputados por lesiones graves tras agredir al árbitro del partido en Canelones

La agresión ocurrió durante el encuentro disputado el 17 de agosto en ruta 67 esquina camino Apoquito, jurisdicción de Ciudad 18 de Mayo.

arbitro-tarjetas-roja-amarilla-afp.jpg

Cuatro jóvenes jugadores de fútbol fueron imputados por la Justicia de Las Piedras por la agresión sufrida por un árbitro durante un partido.

El encuentro se disputó el 17 de agosto pasado en ruta 67 esquina camino Apoquito, jurisdicción de Ciudad 18 de Mayo, Canelones.

El árbitro, de 30 años, fue agredido por varios jugadores cuando se desarrollaba el partido de fútbol, y presentó la denuncia.

investigan y aplican protocolo tras agresion fisica a una edila del fa en tacuarembo
Seguí leyendo

Investigan y aplican protocolo tras agresión física a una edila del FA en Tacuarembó

La investigación policial identificó a los agresores, los que fueron detenidos y sometidos a la Justicia.

Los cuatro hombres, dos de 20 y los restantes de 22 y 26 años, fueron imputados por un delito de lesiones graves y se les impuso medidas limitativas por 120 días.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"

Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Te puede interesar

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Cosse sobre Danza: Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante video
PIDIÓ DISCUTIR REMUNERACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS

Cosse sobre Danza: "Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante"
Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep video
INFORME A LA JUTEP HABLA DE INCOMPATIBILIDAD

Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep

Dejá tu comentario