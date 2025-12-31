RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE MIÉRCOLES 31

Cuatro incendios en Rocha vienen siendo combatidos por Bomberos: los focos están en Castillos, Punta del Diablo, Santa Teresa y Chuy

Bomberos informó que el incendio de Punta del Diablo afecta unos 1.000 metros cuadrados, mientras que el Castillos comprende un área de 250 metros cuadrados.

Castillos

Castillos

Santa Teresa

Santa Teresa

Punta del Diablo

Punta del Diablo

Gomería-Chuy

Gomería-Chuy

Cuatro incendios vienen siendo extinguidos por personal de Bomberos en la tarde de este miércoles en el departamento de Rocha.

Bomberos informó que en la ciudad de Castillos el foco comenzó próximo a la hora 12:55, en una zona de pastos secos.

Al arribo de la dotación, constataron que las llamas se propagaban rápidamente afectando aproximadamente unos 250 m2.

van mas de 2.000 hectareas afectadas por incendios en esta temporada; sur del pais con nivel rojo por riesgo muy alto
Seguí leyendo

Van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en esta temporada; sur del país con nivel rojo por riesgo muy alto

Otro de los incendios se originó en Santa Teresa, en un campo de terrenos baldíos.

El tercero afecta unas 1000 m cuadrados en Punta del Diablo.

El cuarto de los focos refiere a un incendio estructural que se originó próximo a la hora 14:06 en una gomería.

Personal del Destacamento de Chuy llegó al local comercial junto a Bomberos de Santa Vitória do Palmar (Brasil).

Temas de la nota

Lo más visto

Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000 video
LOTERÍAS Y QUINIELAS

Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CANELONES

"Llamar a la OSE es como llamar al presidente y que te atienda": vecinos de Soca y Costa Azul denuncian faltante de agua potable
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico

Te puede interesar

Apelaciones revocó la sentencia y dispuso prisión preventiva para siete militares imputados en la causa Roslik video
HASTA EL 6 DE FEBRERO

Apelaciones revocó la sentencia y dispuso prisión preventiva para siete militares imputados en la causa Roslik
Policía intensificará el patrullaje y habrá puntos de control aleatorio de vehículos y personas por fiestas de fin de año
EN MONTEVIDEO

Policía intensificará el patrullaje y habrá puntos de control aleatorio de vehículos y personas por fiestas de fin de año
Castillos
ESTE MIÉRCOLES 31

Cuatro incendios en Rocha vienen siendo combatidos por Bomberos: los focos están en Castillos, Punta del Diablo, Santa Teresa y Chuy

Dejá tu comentario