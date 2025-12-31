Cuatro incendios en Rocha vienen siendo combatidos por Bomberos: los focos están en Castillos, Punta del Diablo, Santa Teresa y Chuy

Cuatro incendios vienen siendo extinguidos por personal de Bomberos en la tarde de este miércoles en el departamento de Rocha .

Bomberos informó que en la ciudad de Castillos el foco comenzó próximo a la hora 12:55, en una zona de pastos secos.

Al arribo de la dotación, constataron que las llamas se propagaban rápidamente afectando aproximadamente unos 250 m2.

Otro de los incendios se originó en Santa Teresa, en un campo de terrenos baldíos.

El tercero afecta unas 1000 m cuadrados en Punta del Diablo.

El cuarto de los focos refiere a un incendio estructural que se originó próximo a la hora 14:06 en una gomería.

Personal del Destacamento de Chuy llegó al local comercial junto a Bomberos de Santa Vitória do Palmar (Brasil).