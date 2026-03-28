Cuatro imputados por incidentes tras partido de básquetbol entre Unión Atlética y Malvín. Foto: FocoUy

Cuatro hinchas fueron detenidos e imputados el viernes por su participación en una riña tras el partido de básquetbol del 20 de febrero entre Unión Atlética y Malvín, informa el Ministerio del Interior.

A los cuatro hombres se les imputó “un delito de riña con motivo u ocasión de una competencia deportiva”, indica el informe oficial, “imponiéndose medidas cautelares entre las cuales se destaca la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos”. Fiscalía continúa con la investigación del caso.

La identificación y detención de estos hinchas violentos fue producto del trabajo de investigación de la Dirección General de Seguridad en el Deporte.

La pelea ocurrió “en las inmediaciones de un local gastronómico ubicado en la zona de Avenida Enrique Legrand y Avenida Rivera, donde se encontraban simpatizantes, jugadores y familiares de una de las instituciones deportivas, cuando arribaron al lugar un grupo de parciales del otro club. En dicho contexto se produjeron desórdenes en la vía pública y lanzamiento de diversos objetos, generándose daños materiales en el establecimiento”, dice el Ministerio.

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