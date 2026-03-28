Cuatro hinchas fueron detenidos e imputados el viernes por su participación en una riña tras el partido de básquetbol del 20 de febrero entre Unión Atlética y Malvín, informa el Ministerio del Interior.
Cuatro imputados por incidentes tras partido de básquetbol entre Unión Atlética y Malvín
El partido de básquetbol fue en febrero y tras el encuentro, en un local gastronómico, estos cuatro hinchas participaron de una riña. Ahora se les prohíbe ir a espectáculos deportivos.
A los cuatro hombres se les imputó “un delito de riña con motivo u ocasión de una competencia deportiva”, indica el informe oficial, “imponiéndose medidas cautelares entre las cuales se destaca la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos”. Fiscalía continúa con la investigación del caso.
La identificación y detención de estos hinchas violentos fue producto del trabajo de investigación de la Dirección General de Seguridad en el Deporte.
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La pelea ocurrió “en las inmediaciones de un local gastronómico ubicado en la zona de Avenida Enrique Legrand y Avenida Rivera, donde se encontraban simpatizantes, jugadores y familiares de una de las instituciones deportivas, cuando arribaron al lugar un grupo de parciales del otro club. En dicho contexto se produjeron desórdenes en la vía pública y lanzamiento de diversos objetos, generándose daños materiales en el establecimiento”, dice el Ministerio.
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