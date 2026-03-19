Cuatro detenidos por investigaciones de homicidios en Montevideo: tienen entre 23 y 25 años

Cuatro jóvenes fueron detenidos en las últimas horas por investigaciones de tres homicidios cometidos en Montevideo , supo Subrayado. Los procedimientos fueron realizados por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Los asesinatos ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026 en los barrios Cerrito de la Victoria, Lavalleja y La Unión. Mirá el detalle de cada caso.

El 24 de octubre de 2025 un joven de 25 años fue asesinado a tiros en Rafael Hortiguera y Francisco Romero, en Cerrito de la Victoria. Cinco días después los policías del Departamento de Homicidios detuvieron en el mismo barrio a un venezolano por ser el presunto autor del crimen, un ajuste de cuentas por el robo de una moto.

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El arrestado, que también tiene 25 años, fue imputado y está en prisión preventiva. La investigación continuó y en las últimas horas fueron detenidos dos venezolanos más que, presuntamente, participaron del crimen.

Uno de ellos tiene 25 años y el otro 23, y ahora están a disposición de la Fiscalía de Homicidios de 2.° Turno.

Detenido con varios antecedentes.

El pasado 17 de febrero hubo un homicidio y la investigación también tuvo avances. Ese día fue asesinado un hombre de 27 años, que tenía seis antecedentes penales, en Juan Giuria y Juan María Aubriot, barrio Lavalleja.

El hombre fue atacado de al menos un disparo ese mediodía. El Departamento de Homicidios hizo un allanamiento a pocos metros de la escena y detuvo a un joven de 23 años con varios antecedentes penales que ahora también está a disposición de la Justicia.

Homicidio el 8 de marzo.

Fue detenido en las últimas horas otro joven de 24 años, sin antecedentes, por presuntamente haber participado de un homicidio en el cruce de Azara y Menorca, en el barrio La Unión, hace 11 días, el pasado 8 de marzo.

Esa noche un joven de 24 años, que tenía dos antecedentes penales, fue asesinado a puñaladas.