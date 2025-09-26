Cosse: "La oposición es libre de decir lo que quiera, a mi me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo"

La vicepresidenta Carolina Cosse fue consultada este viernes en rueda de prensa sobre los siete homicidios ocurridos de miércoles a jueves y las críticas que hizo la oposición al ministro del Interior Carlos Negro y al gobierno en general por la situación de seguridad pública.

Al respecto dijo que “lo más importante es tener una acción coordinada de todo el Estado”, y pidió “no actuar con el eslogan rápido ni a golpe de balde”.

“Esa coordinación está en el proyecto de Presupuesto”, aseguró Cosse, y sobre las críticas de blancos y colorados respondió: “La oposición es libre de decir lo que quiera. Está bien. A mi me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo, que sí hay gestión y un plan que se está desplegando de manera paulatina”.

“En la realidad se están llevando acciones que van convergiendo”, agregó Cosse, y dijo que cuando el presupuesto nacional esté aprobado se va a poder avanzar más.

