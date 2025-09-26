RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cosse: "La oposición es libre de decir lo que quiera, a mi me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo"

La vicepresidenta Cosse dijo que en materia de seguridad “lo más importante es tener una acción coordinada de todo el Estado”, y pidió “no actuar con el eslogan rápido ni a golpe de balde”.

La vicepresidenta Carolina Cosse fue consultada este viernes en rueda de prensa sobre los siete homicidios ocurridos de miércoles a jueves y las críticas que hizo la oposición al ministro del Interior Carlos Negro y al gobierno en general por la situación de seguridad pública.

Al respecto dijo que “lo más importante es tener una acción coordinada de todo el Estado”, y pidió “no actuar con el eslogan rápido ni a golpe de balde”.

“Esa coordinación está en el proyecto de Presupuesto”, aseguró Cosse, y sobre las críticas de blancos y colorados respondió: “La oposición es libre de decir lo que quiera. Está bien. A mi me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo, que sí hay gestión y un plan que se está desplegando de manera paulatina”.

Foto: Subrayado. Carolina Cosse, vicepresidenta de la República.
“En la realidad se están llevando acciones que van convergiendo”, agregó Cosse, y dijo que cuando el presupuesto nacional esté aprobado se va a poder avanzar más.

