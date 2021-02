Cuatro condenados por colapso de escenario de concierto de Madonna

Los magistrados del tribunal de Marsella, donde se iba a celebrar el concierto en 2009, condenaron a cuatro acusados por homicidio y daños involuntarios, y absolvieron a otros tres imputados.

El 16 de julio de 2009, el techo del escenario preparado para el concierto de Madonna en el estadio de fútbol Vélodrome se hundió provocando la muertes de dos técnicos de montaje y ocho heridos.

Charles Criscenzo, un francés de 52 años y Charles Prow, un británico de 23, murieron en el accidente. Un tercer trabajador herido se suicidó dos años después.

Tras diez años de investigación, Jacqueline Bitton, responsable en Francia de operaciones para la promotora estadounidense Live Nation, tuvo la condena más elevada, dos años de prisión con suspensión de pena, dos años de inhabilitación para ejercer su profesión y 20.000 euros (24.000 dólares) de multa.

Tim Norma, jefe de la empresa británica Edwin Shirley Group (ESG) propietaria del escenario, fue igualmente condenado a dos años de prisión en suspenso y a pagar una multa de 15.000 euros (18.000 dólares).

Los otros dos condenados son el gerente de la empresa francesa Tours Concept France, que asistía a ESG en el montaje, y para la que trabajaban nueve de las diez víctimas, condenado a 18 meses de prisión con suspensión de pena y 10.000 euros de multa (12.000 dólares). Y un británico, jefe de equipo de la obra contratado por ESG, condenado a un año de prisión en suspenso.

Madonna, que había sido convocada por el tribunal, no se presentó al juicio explicando que no dependía de ella el montaje del escenario y que no presionó para que se montara más rápido.

Después de que se anulara el concierto, Madonna había declarado estar "consternada" por lo sucedido y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.