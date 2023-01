¿Cuándo son los feriados laborables y no laborales este 2023?

En cuanto al feriado de Carnaval 2023, será el lunes 20 y martes 21 de febrero. Es feriado laborable, pero no se corre, Semana Santa o de Turismo será entre el domingo 2 y el domingo 9 de abril y, en este caso, el jueves y viernes son feriados laborables, pero no se cambian de día.

El desembarco de los 33 orientales cae miércoles 19 de abril y es laborable, y se correrá al lunes 17 de abril. Mientras que el 1° de mayo, Día de los Trabajadores es feriado no laborable, no se corre y cae un lunes.

El jueves 18 de mayo, fecha de la Batalla de las Piedras es feriado laborable y se corre al lunes 22. En tanto el lunes 19 de junio, Natalicio de Artigas es laborable y no se corre.

El martes 18 de julio, Jura de la Constitución es feriado no laborable y no se corre, el viernes 25 de agosto, Declaratoria de la Independencia es no laborable y no se corre y el jueves 12 de octubre Día de la Raza, se corre al lunes 16 de octubre.

El Día de los Difuntos cae jueves 2 de noviembre, es laborable pero no se corre, el lunes 25 de diciembre día de Navidad o de la familia es feriado no laborable y no se cambia de día.

Las vacaciones de invierno serán del 17 al 21 de julio, y las de setiembre del 20 al 22 de ese mes.