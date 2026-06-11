Cruce entre oposición y oficialismo en el Senado por postergación de votación de venías de fiscales

El Frente Amplio postergó la votación de fiscales en el Senado y la oposición denuncia que los legisladores oficialistas respondieron a una orden desde Torre Ejecutiva.

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo que estaban prontos para votar cuando el Frente Amplio resolvió la postergación. Explicó que cada vez que se da una vacante en la Fiscalía se envía al Poder Ejecutivo para solicite la venía correspondiente al Senado para la designación de los fiscales letrados departamentales.

Ojeda indicó que siempre el Senado ha votado votado el orden de prelación que resulta del concurso de la Fiscalía. "El Frente Amplio, sin explicaciones y sin ningún comentario en la coordinación, decide que estas tres venías, tres fiscales departamentales en un país de 19 departamentos, vuelvan a comisión", sostuvo.

En tanto, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, calificó lo ocurrió "como un hecho grave" y aseguró que es uno de los más graves del actual período de gobierno.

"Hay una línea que viene desde antes que es la postura del actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, en contra de tener una Fiscalía independiente, que es lo que asegura Mónica Ferrero. Como perdió en su objetivo de manejar la Fiscalía, ahora está tratando de sacarle poder", aseguró.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, desmintió que la postergación de la votación en el Senado haya sido por orden del Ejecutivo y acusó a la oposición de protagonizar "un escándalo sobre temas menores".

Brenta explicó que el senador Daniel Caggiani no había tenido tiempo de analizar las venias en profundidad por estar en el interior del país y por eso solicitó que el tema volviera a comisión. El legislador indicó que el asunto originó un largo debate que "no sirve para nada ni construye absolutamente nada".

Además, afirmó que la oposición mantiene una actitud de responsabilizar a Jorge Díaz por situaciones en las que no tiene nada que ver, e instó a "no buscar fantasmas detrás de situaciones que no la tienen".