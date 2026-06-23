Cristiano Ronaldo, el primero en la historia en hacer goles en seis Mundiales

¡Al fin Cristiano Ronaldo "llegó" al Mundial! El portugués hizo historia al convertirse este martes en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, luego de marcar el gol que abría el marcador en el partido de Portugal contra Uzbekistán del Grupo K, en Houston.

El "Comandante" anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto en donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo. "¡Síuuu!", gritó el estadio al unísono, acompañando la celebración del ídolo portugués.

A sus 41 años, CR7 tiene en su haber un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y uno en Catar 2022 y, por ahora, uno en Norteamérica 2026 y supera en este registro al astro argentino Lionel Messi, quien anotó en todos menos en Sudáfrica.

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Además, ya suma nueve anotaciones mundialistas, igualando a Eusebio como máximo artillero portugués en la Copa del Mundo.

CR7 consigue este récord un día después de que su némesis deportiva, Lionel Messi, se convirtiera en el máximo goleador en solitario en la historia de los Mundiales, con 18 tantos, tras marcar un doblete en la victoria por 2-0 contra Austria en el Dallas Stadium.

Con este duelo, CR7 también suma en su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo, otro récord que comparte con Messi, quienes han jugado en todas las citas mundialistas desde 2006.

Ícono

A sus 41 años, la leyenda nacional se ha convertido en tema de conversación recurrente en las ruedas de prensa de Portugal desde su discreta actuación en el partido contra la República Democrática del Congo, por la primera fecha del Grupo K, donde la Seleçao empató 1-1.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, había defendido este lunes la importancia del "Comandante" en el juego de su equipo.

"Debes tener mucha claridad sobre cómo llegar al área rival, pero necesitas un jugador que abra los espacios en el último momento, y Cristiano es el mejor para hacer eso", había dicho en rueda de prensa.

"Es un poco la pieza final dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal", agregó sobre CR7, al que calificó de "ícono".

Los días posteriores al empate ante RD Congo estuvieron plagados de comentarios sobre Ronaldo. Incluso una declaración del autor del gol portugués, Joao Neto, causó polémica.

"Es un jugador más del equipo que ayuda al grupo, exactamente como lo hacen todos los demás", afirmó sobre el astro, en una aparente intención de mostrarlo como uno más de ellos integrado a la escuadra. Pero algunos lo entendieron como un menosprecio y lo criticaron en redes sociales.

Sus compañeros y ahora su entrenador lo han defendido ante unos medios que empiezan a cuestionar su influencia en una escuadra plagada de millonarios talentos, como el delantero centro del PSG Gonçalo Ramos.

Martínez insistió en lo que hace especial al cinco veces Balón de Oro, exiliado desde 2023 en el rico, pero poco prestigioso campeonato saudí.

"Reacciona como un capitán, con mucha experiencia. Es el sexto Mundial y en toda su carrera estamos hablando de alguien que lleva 21 temporadas defendiendo y representando a la selección. Tiene un hambre increíble de seguir mejorando y ayudar al grupo", añadió.

FUENTE: AFP.