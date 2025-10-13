Crimen Playa Verde: abogado de familia de enfermera asesinada pide pena máxima para El Pelón

El abogado de la familia de Taliha Tuvi, asesinada en Playa Verde en el marco de una rapiña, pide la pena máxima para José Carlos Machado González alias El Pelón .

Leandro Arévalo, dijo a Subrayado que queda alguna diligencia pendiente y que luego Fiscalía estaría en posición de presentar la acusación y requerir la pena.

El defensor señaló que la madre de la joven enfermera le encargó que si van a juicio oral, se soliciten 30 años y medidas de seguridad por 15 años más.

"En el caso de que la otra parte quiera hacer un acuerdo simplificado, que es en esto donde se puede negociar la pena, igual se nos respete de que se aplique la pena máxima de 30 años y no se baje de eso".

Y agregó: "La semana pasada tuvimos una reunión con todo el grupo fiscal un poco para hablar de este tema porque parece que el colega que defiende al Pelón planteó la posibilidad de hacer un simplificado intentando bajar la pena a 27, 28, 29 años, pero Fiscalía fue contundente en mantener los 30, por lo cual agradecemos porque es lo que hemos pedido desde un principio".

El caso

El Pelón fue imputado el pasado 26 de setiembre con 180 días de prisión preventiva. Era el delincuente más buscado por la Policía tras cometer tres crímenes en Maldonado y Canelones.

Uno de ellos fue el de Taliha Tuvi, enfermera, ocurrido en Playa Verde en el marco de una rapiña.

José Carlos Machado, de 32 años, cayó en un camino vecinal de Florida y derivado a la Fiscalía de Ciudad de la Costa. El fiscal Fernando Valerio pidió imputarle cuarto homicidios. La imputación fue también por dos rapiñas y receptación.

El fiscal Fernando Valerio lo calificó de asesino serial en la audiencia, en su defensa de la prisión preventiva. "Es un peligro para la sociedad", sostuvo, de acuerdo al corresponsal de Subrayado en Canelones, Eduardo Castro.