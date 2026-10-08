Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de nominados con Acevedo, Guadalupe y Gustavo. Por primera vez, hay varones en placa.
Acevedo, Guadalupe y Gustavo, los tres nominados en la nueva placa de Gran Hermano Uruguay
En la gala de este jueves, la líder de la casa, Agustina, bajará de la placa a uno de los tres nominados. ¿A quién salvará? Para votar a quién querés que abandone la casa, enviá VOTO + NOMBRE al 7020.
Acevedo tuvo 11 votos, votado por nueve jugadores, la mitad de la casa. Guada también tuvo 11 votos de siete jugadores. Y completa la placa Gustavo, que tuvo ocho votos de cinco jugadores, cuatro fueron hombres.
En la gala de este jueves, la líder de la casa, Agustina, bajará de la placa a uno de los tres nominados. ¿A quién salvará?
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Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M: Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de nominadas
Para votar a quién querés que abandone la casa, enviá VOTO + NOMBRE al 7020.
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