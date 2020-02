Cosse se mostró sorprendida y dolida por lo que dijo Martínez sobre el boleto obrero

Carolina Cosse se mostró sorprendida y dolida por afirmaciones del ex intendente de Montevideo y candidato a la reelección Daniel Martínez, que se refirió a su propuesta acerca de crear un boleto obrero diciendo que “ya existe”.

“Me sorprende, me duele, me parece que los frenteamplistas no tenemos que hacer política comunicándonos a través de los medios, creo que si algo tendríamos que haber aprendido en estos últimos tiempos es que la unidad se construye conversando y no comunicándonos a través de los medios”, dijo la también candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo.

“Yo me comprometo, si soy intendenta, a poner todo de mi, aunque ya haya un beneficio de dos pesos, para configurar un boleto trabajador específico”, agregó Cosse.

Los usuarios del transporte colectivo que paguen más de 40 boletos al mes tienen un beneficio de dos pesos por boleto.

TRAMPOLÍN PARA LA PRESIDENCIA

Cosse se refirió a la posibilidad de utilizar el cargo de intendente como “trampolín” para aspirar a la Presidencia de la República y aseguró que en su caso, si es electa intendenta, estará los cinco años en el cargo.

Al respecto propuso que se firme un documento dentro del Frente Amplio para comprometerse en este aspecto.

“Yo me tomo tan en serio esto que quiero poner a disposición del Frente Amplio mi disponibilidad a poner por escrito y a firmar que si soy intendenta voy a estar en la gestión los años que me corresponden”, dijo Cosse.

Martínez fue intendente entre 2015 y 2019, cuando renunció para competir en la interna del FA (con Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade) por la candidatura única a la Presidencia. Ganó y fue el candidato del FA, que luego perdió con el nacionalista Luis Lacalle Pou.

En diciembre de 2019, tras la derrota electoral y la falta de apoyo de su sector, el Partido Socialista, Martínez dijo que no sería candidato a la reelección en Montevideo.

En enero de este año varios sectores del FA lo fueron a buscar y le propusieron ser candidato, algo que aceptó y fue finalmente aprobado por el Plenario Departamental.

Compite nuevamente con Cosse (ahora por la Intendencia) y con el director del Hospital Maciel Álvaro Villar.