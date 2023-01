Cosse: "No hay derecha ni nada que me detenga en búsqueda de soluciones para las personas"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, compartió en público un diálogo que tuvo con una pareja de jóvenes en "un barrio de la periferia" de Montevideo. "El problema es de noche cuando entran las ratas (a su vivienda)", le transmitieron a la intendenta; a lo que expresó: "Yo a eso lo tengo conmigo. Porque no hay derecha, no hay nada que me vaya a detener ni a mí ni a ustedes en la búsqueda incesante de una solución para esas personas".