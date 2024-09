Cosse dijo que lo de Ripoll "es una provocación", y respondió a Delgado por el plebiscito: "no tiene comprensión lectora"

“Es una llana provocación porque el Frente Amplio es un partido muy fuerte, muy unido. Proclamamos nuestra fórmula por unanimidad, y no creo que haya un solo frenteamplista que no esté contento con el proceso”, apuntó.

Consultada sobre lo que dijo el candidato presidencial del Partido Nacional Álvaro Delgado, sobre la falta de definición del Frente Amplio y de su fórmula acerca del plebiscito para reformar el sistema previsional, Cosse respondió: “Creo que está confundido Delgado, me parece que está muy confundido o no tiene comprensión lectora. Nos hemos expresado con mucha claridad y con mucho respeto. El Frente Amplio ha definido libertad de acción y hay que ser respetuosos de las distintas opciones. Yamandú expresó su opinión, yo dejé la mía por escrito, y somos cuidadosos con la unidad del Frente Amplio. Yo no voy a hacer campaña ni por una opción ni por otra. Yamandú tampoco. El Frente Amplio sabe tener diversidad y mantener la unidad. En el Frente Amplio hay dos posturas que conviven, entonces nosotros como fórmula presidencial debemos ser respetuosos y cuidadosos”.

Finalmente reiteró que el Frente Amplio no se debe distraer de su objetivo, que es ganar las próximas elecciones: “No nos dejemos distraer por tonterías”.