Cosse dice que el gobierno se "autoconsume" la energía: "Han estado tapando agujeros, escándalo tras escándalo"

"Es un trago amargo, ya no lo digo como frenteamplista sino como uruguaya. Ningún pueblo ni comunidad se merece una práctica política de un escándalo tras otro, y tras otro. Esa práctica política es lamentable", apuntó, en referencia al caso que derivó en la denuncia del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde.

Seguí leyendo Cosse: "No es esta viga, ni esta pajita, es la sistematización de hechos de tenor escandaloso"

Reiteró que el gobierno "no tiene rumbo". "Tienen la intención pero no tienen rumbo. Este gobierno no estaba preparado", expresó. Y recordó que "Uruguay supo tener avances" años atrás. Pidió un "retorno de la cordura".

Iturralde renunció este jueves luego de que Búsqueda publicara chats que tuvo con Gustavo Penadés, donde indicó que había que "presionar" al entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, en marzo de 2023.