"Cosa de minutos y teníamos toda el agua adentro de las casas": familias afectadas por inundaciones piden soluciones

Familias del barrio 3 de Octubre de Montevideo se vieron afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de este domingo.

"Cosa de minutos y cuando quisimos acordar teníamos toda el agua adentro de las casas", dijo Alcira, vecina del barrio.

"La gente pierde todo, cama, heladera. Todo se moja. Ahora ya hay cantidad de cosas mojadas. No podemos vivir adentro del agua con todos los niños. Hay personas con discapacidad, hay niños recién nacidos. Hay una muchacha embarazada", reclamó.

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Alcira aseguró que la Intendencia conoce su situación, que los han visitado pero esperan el realojo.

"Es la tercera inundación que tengo con mis hijos. Esta fue complicada. Perdimos casi todo. Ayudamos a salir a gente inválida que vive en el fondo de mi casa", contó un vecino.