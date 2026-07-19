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Cortes de luz continúan tras la tormenta: Salto es el departamento con más clientes de UTE afectados

Salto es el departamento con más clientes de UTE afectados, seguido por Colonia y Treinta y Tres.

Foto: Subrayado. Trabajos para reponer servicios de energía en Salto tras el temporal.

Foto: Subrayado. Trabajos para reponer servicios de energía en Salto tras el temporal.

Luego de la intensa tormenta del sábado, miles de clientes permanecen este domingo de mañana sin suministro de energía eléctrica en distintos puntos del país. Salto es el departamento con más afectados, seguido por Colonia y Treinta y Tres.

Según los datos de UTE, a media mañana de este domingo había 6.702 clientes sin luz en Salto; 5.128 en Colonia; 2.910 en Treinta y Tres; 1.740 en Florida; 1.358 en Lavalleja; 1.219 en Durazno; 1.189 en Artigas y 994 en Tacuarembó.

UTE informó a las 22:00 del sábado que durante esa jornada se había logrado reponer el 70% de los servicios eléctricos afectados. “En la jornada de hoy, se logró reponer el 70% de los servicios eléctricos de la mano de 350 trabajadoras y trabajadores, resultando en un total de 15 mil servicios pendientes de reposición en el país”, indicó la empresa.

Foto: UTE.
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Sigue el corte de energía tras el temporal: más de 10.000 servicios de UTE afectados

Además, agregó: “UTE continúa monitoreando la situación climática. Las brigadas técnicas y operativas seguirán desplegadas y trabajando en todo el territorio desde mañana a primera hora”.

El departamento más afectado por el temporal fue Salto, donde el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró una racha máxima de viento de 129,5 km/h durante el peor momento de la tormenta. El temporal dejó una mujer muerta y provocó destrozos en la ciudad.

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