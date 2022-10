Coordinadora de ollas populares envió nuevos datos este lunes y pide reunión con el MIDES

“No sabemos cómo hicieron para procesar esos datos tan rápido, los enviamos el sábado de tarde. El Mides ya está recorriendo los territorios y visitando las ollas. Está bien, pero hubo situaciones donde por ejemplo van cuando las ollas no funcionan, o cuando sus responsables no están. No han querido consultar nada, pidieron para ser atendidos desde la vereda, hicieron unas preguntas, llenaron unas planillas y se fueron”, dijo Rodríguez a Subrayado este lunes.

“Los datos que enviamos no estaban actualizados. Hoy los enviamos actualizados”, aseguró, en referencia a la información enviada el sábado y a la presentada este lunes.

“Estamos dispuestos a que vayan a todas las ollas, los podemos acompañar”, agregó Rodríguez, quien aseguró que no sabe a qué se refirió el ministro cuando dijo que “14 ollas no existen”.

“No podemos contestar eso porque no sabemos de qué está hablando”, dijo Rodríguez.

“Pedimos que nos reciban y aclarar todo lo que haya que aclarar o corregir. Ya se lo dijimos”, insistió el vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria.

“La gente de las iniciativas es la que está en las ollas, y ven muy mal todo esto, están muy deprimidos, devastados, porque no se los tomó en cuenta. Hay cientos de personas trabajando en esto desde el inicio de la pandemia, y estuvimos solos durante un año, no había nadie que nos ayudara. Ahora aparecen todos pero nosotros estuvimos siempre”, dijo Rodríguez, y agregó: “desde julio del año pasado los insumos que nos llegan son los mismos, los que vamos a levantar a la organización Uruguay Adelante”.

“La coordinadora es la que hace todo, es la que cocina, no somos intermediarios. No estamos haciendo nada ilegal o inmoral, todo lo contrario, estamos ayudando en los barrios más pobres”, apuntó.